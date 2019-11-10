Фуд-марафон Зеленского: реакция соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский провел свою первую пресс-конференцию 10 октября. В течение 14 часов он отвечал на вопросы журналистов, попав в Книгу рекордов Гиннесса.

Главными темами стали формула Штайнмайера, разведение войск, скандал из-за разговора с президентом США Дональдом Трампом и ситуация вокруг Приватбанка.

Для общения с прессой он выбрал необычный формат - за обеденным столом на фудкорте в центре Киева. Сам Зеленский говорил, что хотел сделать обстановку расслабленной, а в его команде объясняли, что другого места не нашли.

Кому-то такой формат не понравился, но многим пришелся по душе. Корреспондент.net рассказывает, как реагировали в соцсетях.

Историческое шоу Зеленского

В социальных сетях реакция началась еще сразу после анонса мероприятия из-за необычного места проведения и малого срока для получения аккредитации журналистов.

По данным пресс-службы президента на мероприятие аккредитованы более 300 человек. Но многие журналисты получили отказ в связи с "таймингом". Среди них шеф-редактор LB Соня Кошкина, Данил Мокрик из Bigus.info, шеф-редактор Букв Данил Романчук и другие.

Что касается самого мероприятия, то многие обратили внимание на манеру общения президента. Журналисты и пользователи соцсетей пишут, что "свою некомпетентность Зеленский полностью компенсировал детской наивностью и искренностью". Он показал себя человеком, а не "забронзовелым главой государства".

Даже критики Зеленского сошлись на том, что президент показала не только физическую выносливость, но и устойчивость психики: "14 часов отвечать на одни и те же вопросы, порой глупые, и ни на кого не наброситься".

Но претензии остались к ответам президента. Но в соцсетях отмечают, что "форма победила содержание". Тем более, что через несколько часов непрерывного общения, в том числе на нескольких языках, Зеленский начинал путаться.

"Могу себе представить, как ему надоело говорить. Больше 12 часов без перерыва. И, кто его не любит, получат повод покритиковать. Его поклонники получат возможность его похвалить. И все. Никаких последствий у этого разговора не будет. Но по форме и длительности в истории он останется", - считает Ян Валетов писатель.

"Хотя это шоу запомнят все. И Зеленский, и журналисты, и украинцы. А вот как именно запомнят, мы узнаем со временем", - отметил бывший депутат Борислав Береза.

Правда в соцсетях спорят о том, было ли это унижение журналистов или заявиление о их необходимости. Напомним, что в команду Зеленского неоднократно обвиняли в неуважении к журналистам.

Так, глава Офиса президента Андрей Богдан после скандала с заявлением о его отставке заявил, что "журналисты им не нужны для общения с обществом".

А пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель вызвала недовольство прессы тем, что толкнула одного из журналистов. Некоторые призывали в этой связи бойкотировать марафон.

Сам президент, отвечая на вопросы о Мендель, сказал, что "девочку будет защищать", обвинив журналиста в неподобающем и неэтичном поведении.

Также многие шутили о том, будет ли стенограмма вопросов и ответов, намекая на продолжительность разговора и Украинагейт.

Зеленский же коротко отреагировал на результатвы своего общения с прессой:

"Марафон так марафон. 14 часов общения с прессой. Триста журналистов. Говорят, что более 500 вопросов. Это были вопросы, касающиеся главного. Ответил на все. На некоторые, вероятно, не так, как кому-то хотелось бы. Но откровенно и искренне. Честно - устал. Но благодарен журналистам и всем зрителям, которые меня поддерживали. И это мы также сделали вместе!

Cмотрите фотогалерею: Фуд-марафон Зеленского: реакция соцсетей

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Источник: korrespondent.net