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11. 10. 2019

Суд восстановил в должности экс-главу КСУ

Окружной админсуд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности председателя Конституционного суда. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает его советник Денис Невьядомский в Facebook.

"Суд удовлетворил иск Станислава Шевчука к КСУ в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения в части восстановления Станислава Шевчука на должности судьи и председателя Конституционного суда Украины к немедленному исполнению", - написал он.

                      
 

Решение суда подтвердил юрист Андрей Портнов. Он отметил, что в Украине теперь сразу два председателя Конституционного суда. 

"Напомню, что сейчас этот суд возглавляет перешедший в дар от Януковича к Порошенко функционер, организовавший отмену статьи УК о незаконном обогащении и сам проходящий по уголовному делу об обогащении и взятках за судебные решения вокруг одного из заводов в Донецкой области", - добавил Портнов.

Напомним, Шевчук возглавил Конституционный суд 21 февраля 2018 года. Судьей КСУ он был с 13 марта 2014.

14 мая судьи КСУ проголосовали о недоверии главе суда, а также за его отставку. Сам Шевчук считает решение судей антиконституционным переворотом.

Новым главой КСУ была назначена Наталья Шаптала, но ее полномочия закончились в сентябре. Вместо нее главой КСУ избрали Александра Тупицкого.

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Источник: korrespondent.net
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