Украинагейт. В США задержали двух свидетелей

Игорь Фруман и Лев Парнас – американские бизнесмены, выходцы из Советского Союза. Считается, что они выступали связующим звеном между украинскими чиновниками и адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Предположительно Фруман и Парнас причастны к попыткам Джулиани оказать давление на украинскую сторону в интересах Трампа, в частности, в вопросе расследования против Джо Байдена – главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах.

Корреспондент.net собрал информацию о Фрумане и Парнасе.

Кто такие

Фруман рассказывал, что родился в Беларуси, но долгое время жил в Одессе. Ему принадлежал известный в городе отель-бутик Отрада.Также Фруман был одним из совладельцев компании Otrada Luxury Group, занимавшейся продажей бриллиантов в Украине. В Киеве Фруман был одним из инвесторов известного фешенебельного ресторана Buddha Bar.

Лев Парнас родился в Одессе. Он является основателем и президентом компании Fraud Guarantee, которая занималась контейнерными перевозками грузов между США и бывшими республиками СССР. Ему принадлежала брокерская компания.

В американских медиа пишут, что ранее Парнас вел бизнес, связанный с электроникой. “Его фирму успешно засудили за теневую схему накрутки стоимости бросовых акций. Также он трудился в трех брокерских конторах, и все они лишились лицензий за мошенничество и другие нарушения. Впрочем, сам он в статусе обвиняемого не был ни разу”, — говорится о прошлом Парнаса в расследовании OCCRP.

Парнас с американскими политиками

Также известно о нескольких заочных судебных решениях в отношении Парнаса из-за его неоплаченных долгов.

В мае 2019 года Руди Джулиани назвал и Парнаса, и Фурмана “своими клиентами”.

Дела в Украине

Известно, что именно Фруман и Парнас в 2018 году организовали телефонное общение Джулиани с бывшим генпрокурором Виктором Шокиным. Во время этого разговора Шокин рассказал американцам о давлении, которое оказывалось на него в связи с расследованием дела нефтегазовой компании Burisma, принадлежащей украинскому бизнесмену Николаю Злочевскому.

Согласно показаниям Шокина, Генеральная прокуратура расследовала несколько эпизодов, связанных с отмыванием денег, коррупционным овладением нефтегазовыми активами и участием сына вице-президента США Хантера Байдена в Наблюдательном Совете компании.

После этого Шокина обвинили в коррупции. Его увольнения требовал лично Байден. В итоге, Генпрокурор был уволен, а дело Burisma закрыли.

С этого эпизода и начался так называемый Украиногейт.

Парнас и Джулиани

Джулиани заинтересовался данными Шокина. После этого Парнас и Фруман начали искать выходы на украинских правоохранителей для возобновления этого дела.

В января 2019 года бизнесмены присутствовали на встрече Джулиани с действующим генеральным прокурором Юрием Луценко, на которой тот фактически подтвердил показания Шокина.

После президентских выборов в Украине Парнас и Фруман пытались встретиться с Владимиром Зеленским. Для этого даже разговаривали с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Но разговор не задался.

Парнас и Фруман летали в Израиль на встречу с Игорем Коломойским, ожидая его содействия в контактах с Зеленским, чтобы затем устроить встречу новоизбранного президента с Джулиани.

"В Украине действуют два афериста, которые находятся под расследованием США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь – то ли Фруман, то ли Фурман. И они ходят здесь в Украине, собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани - и они решат с господином Луценко любой вопрос. Господин Луценко об этом даже не знает. И, я думаю, господин Джулиани тоже об этом не знает. Два "Остапа Бендера", которые ходят между двумя странами и рассказывают всякое... И в ближайшем будущем, поверьте мне, мы этих двух "субчиков" выведем на свет божий. Запомните эти два имени: Лев Парнас и Игорь Фруман. Они приезжали ко мне в Израиль и рассказывали, как мне надо с Зеленским общаться. Я сказал, я не имею отношения к Зеленского. После этого они исчезли - и тут начались все эти провокации: по Джулиани, окружение, избавиться, еще какой-то бред", - заявил Коломойский.

Задержание в США

Фруман и Парнас должны были дать показания Конгрессу США в рамках расследования о предполагаемом давлении администрации Трампа на Украину и президента Владимира Зеленского. Однако выступать перед конгрессменами бизнесмены отказались.

Арест Фрумана и Парнаса связан прежде всего с обвинениями, которые предъявлены им в связи с нарушением правил финансирования избирательных кампаний.

Речь идет о сомнительных платежах в пользу Республиканской партии, ее кандидатов и фондов на парламентских выборах в США 2018 года. Фруман и Парнас перевели суммы, которые в общей сложности составили более 500 тысяч долларов. Нередко крупные платежи осуществлялись со счетов недавно открытых компаний, в отношении которых у Федеральной избирательной комиссии США возникло немало вопросов. Среди них — совместная компания Фрумана и Парнаса Global Energy Producers LLС.

Американские прокуроры предполагают, что часть этих средств были незаконно получены от иностранцев — в том числе россиян, напоминает CNN.

Теперь Фруману и Парнасу предъявлены схожие обвинения — в нарушении законодательства о финансировании избирательной кампании, обмане Федеральной избирательной комиссии и заговоре.

Кроме того, власти США подозревают, что Фруман и Парнас нарушили законодательство о регистрации иностранных агентов — то есть продвигали интересы зарубежных структур и государств, не заявив об этом официально в Госдепартамент США.

“Для Палаты представителей Парнас и Фруман— критически важные свидетели в расследовании об импичменте”, — уточняет CNN.

Источник: korrespondent.net