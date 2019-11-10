Черкасский областной совет в пятницу, 11 октября, принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров и Верховной Раде Украины, в котором выступил против имплементации формулы Штайнмайера, сообщает Про все.

За соответствующее решение проголосовали 51 из 58 депутатов, присутствовавших в зале.

Депутаты назвали формулу Штайнмайера "откровенной капитуляцией, и сигналом антиукраинским силам, о том, что Украине можно диктовать свою волю".

В обращении осуждается амнистия сепаратистам, режим "содействие" для русского языка, иммунитет депутатам, избранным под контролем сепаратистов, "народная милиция" и прямые внешние отношения ОРДЛО с Россией.

Не проголосовала за такое решение фракция Возрождение, что вызвало возмущение и гнев собравшихся активистов.

Cмотрите фотогалерею: Еще один облсовет протестует против формулы Штайнмайера

Ранее обращение против имплементации формулы Штайнмайера приняли депутаты Черновицкого, Хмельницкого, Львовского, Тернопольского и Ивано-Франковского облсоветов, а также горсоветов Херсона, Кропивницкого, Дрогобыча, Ковеля, Сум, Львова, Луцка и некоторых других.

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Источник: korrespondent.net