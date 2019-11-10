Утром в пятницу, 11 октября, в Чернигове эвакуировали учеников школы №21 из-за распыления неизвестного газа. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.
"По состоянию на 10:45 в больницу доставлены девять учеников в возрасте от 12 до 14 лет. Окончательный диагноз и состояние пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.
Предварительно, был распылен газ из баллончика в школьном туалете во время уроков. Пострадали те дети, которые зашли в туалет на перемене.
Cмотрите фотогалерею: В Чернигове эвакуировали школу из-за распыления газа
Ранее в сентябре в Черкассах в школе №29 госпитализировали 15 учеников из-за распыления газового баллончика. Уроки в школе отменили до конца дня.
Также сообщалось, что в Киеве шесть учеников школы №36 отравились медным купоросом. Пострадавших госпитализированы в больницу Охматдет.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость