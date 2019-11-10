Утром в пятницу, 11 октября, в Чернигове эвакуировали учеников школы №21 из-за распыления неизвестного газа. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

"По состоянию на 10:45 в больницу доставлены девять учеников в возрасте от 12 до 14 лет. Окончательный диагноз и состояние пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Предварительно, был распылен газ из баллончика в школьном туалете во время уроков. Пострадали те дети, которые зашли в туалет на перемене.

Cмотрите фотогалерею: В Чернигове эвакуировали школу из-за распыления газа

Ранее в сентябре в Черкассах в школе №29 госпитализировали 15 учеников из-за распыления газового баллончика. Уроки в школе отменили до конца дня.

Также сообщалось, что в Киеве шесть учеников школы №36 отравились медным купоросом. Пострадавших госпитализированы в больницу Охматдет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net