В мечеть села Курцы в Симферопольском районе в пятницу, 11 октября, ворвались российские силовики. Об этом сообщается на Facebook-странице Крымской солидарности.

Отмечается, что инцидент произошел во время пятничной молитвы. Возле здания мечети находились две газели, бронеавтомобиль Тигр и Патриоты.

"По сообщению от местных жителей, к мечети села Курцы (Симферопольский район) подъехали представители силовых структур, которые на данный момент проводят оперативно-розыскные мероприятия с прихожанами мечети, завершившими обязательную пятничную молитву", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "с каждым работают индивидуально". Причины допросов не сообщаются. Позже стало известно, что силовики покинули территорию мечети.

Cмотрите фотогалерею: В Крыму силовики ворвались в мечеть во время молитвы

Накануне стало известно, что в Крыму задержан проукраинский активист. Сообщалось, что силовики вечером ворвались в дом Олега Приходько и увезли его.

Перед этим сообщалось, что крымского татарина Мемедеминова приговорили в России к 2,5 годам тюрьмы.

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Источник: korrespondent.net