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11. 10. 2019

Скончался раненый на Донбассе военный

В Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова в пятницу, 11 октября, скончался командир инженерно-саперного взвода, прапорщик Кубрак Вячеслав (позывной "Пуля"). Об этом сообщила 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

"В результате получения минно-взрывного ранения 8 октября, во время выполнения боевой задачи в Операции объединенных сил, сегодня в Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова умер прапорщик Кубрак Вячеслав Анатольевич - командир инженерно саперного взвода", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне на Донбассе погиб один военный.

В ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что спешит с переговорами по Донбассу, потому что там гибнет в среднем один военный за два дня.

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Источник: korrespondent.net
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