Уволен директор предприятия, фигурировавший в оборонном скандале - СМИ

Гендиректор Укороборонпрома Айварас Абромавичус уволил с должности директора Харьковского конструкторского бюро машиностроения Алексея Бабича, который является фигурантом ряда коррупционных скандалов в оборонной сфере. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает Bihus.Info.

По информации издания, Бабича, который возглавлял КБ последние два с половиной года, уволили в связи с невыполнением условий контракта, а именно в соответствии с пунктом, касающимся "обеспечения недопущения на предприятии задолженности по заработной плате".

В августе концерн Укроборонпром, в который входит конструкторское бюро, сообщал о переводе почти тысячного коллектива ХКБМ на двухдневную рабочую неделю из-за нехватки средств. Официально это объясняли тем, что Минобороны прекратило финансирование изготовления полсотни БТР-4Е для Минобороны, сроки сдачи которых предприятие сорвало в июле.

Вместе с тем, о задолженности по выплате заработной платы на предприятии его сотрудники сообщали концерну еще с весны: тогда в открытом письме они заявляли не только о несвоевременной выплате зарплаты, но и о том, что на предприятии перестали выдавать спецодежду и инструменты, а также просили уволить директора Бабича.

По данным издания, летом Харьковское конструкторское бюро машиностроения под руководством Бабича сорвало контракт по поставкам БТРов для армии.

Изначально проект оказался под угрозой из-за того, что частный завод на подряде у ХКБМ не смог вовремя изготовить корпуса для машин из украинской стали, однако в конце концов производство сорвалось из-за конфликта ХКБМ с военной приемкой Минобороны вокруг финской стали, закупленной заводом на замену украинской.

Заключая контракт, Бабич не указал в технической спецификации требования к химическому составу металла. В результате поставщик привез сталь, которая не отвечала требованиям конструкторской документации по качеству сварки швов. Поэтому металл забраковала приемка. Конфликт вокруг этой пробной партии не решен до сих пор.

Напомним, что ранее Укроборонпром обвинил Минобороны в уничтожении завода в Харькове. Харьковское конструкторское бюро осталось без заказа на изготовление новой техники, а также без средств на разработку перспективных образцов. Предприятию также угрожает многомиллионный штраф.

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Источник: korrespondent.net