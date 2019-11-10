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11. 10. 2019

Миллион в поддержку Гриценко на выборах президента конфискуют в госбюджет

Деражнянский райсуд признал виновным человека, сделавшего взнос в избирательный фонд Анатолия Гриценко перед президентскими выборами с нарушением соответствующего порядка. Об этом сообщает пресс-служба НАПК в пятницу, 11 октября.

"Деражнянский районный суд Хмельницкой области принял решение о конфискации 1млн 150 тыс. грн взноса, осуществленного с нарушением в поддержку кандидата на пост президента Украины Анатолия Гриценко", - сказано в сообщении.

Суд признал физическое лицо виновным с применением штрафа в 1190 грн и конфискацией в пользу государства всей суммы взноса.

Факт совершения административного правонарушения был выявлен по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда кандидата. Постановление вступило в законную силу.

Как сообщалось, в апреле Госбюджет получил 2,8 миллиона гривен, незаконно внесенных на счета кандидатов в президенты.

Ранее стало известно, что в госбюджет конфискуют 448 тысяч гривен взносов в поддержку Радикальной партии Олега Ляшко и Гражданской позиции. Два человека были привлечены к ответственности за нарушения в порядке взносов в поддержку партий.

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Источник: korrespondent.net
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