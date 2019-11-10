Лента RSS
Подписаться на ленту
11 октября 2019, пятница, 21:32
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
11. 10. 2019

В Британии мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра

В пятницу, 11 октября, вооруженный ножом мужчина ранил четырех человек рядом с торговым центром Arndale в Манчестере, сообщает Manchester Evening News.

Позже прибывшие на месте полицейские задержали подозреваемого в совершении нападения.

"По сообщениям экстренных служб, в результате инцидента ранения получили по меньшей мере четыре человека. В настоящий момент неясно, если ли погибшие", - пишет издание.

Подробности произошедшего пока не известны. Сообщается о том, что из ТЦ после инцидента были эвакуированы люди. На месте много машин полиции и скорой помощи.

Ранее сообщалось, что вооруженный ножом мужчина устроил резню на рынке в Китае.

А в Японии неизвестный напал с ножом на посетителей парка. В результате ранения разной степени тяжести получили 15 человек, в том числе десять детей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У нас с тобой сегодня первое свидание, куда ты хочешь сходить? Выбирай любое место!
- На МРТ позвоночника.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.