В Британии мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра

В пятницу, 11 октября, вооруженный ножом мужчина ранил четырех человек рядом с торговым центром Arndale в Манчестере, сообщает Manchester Evening News.

Позже прибывшие на месте полицейские задержали подозреваемого в совершении нападения.

"По сообщениям экстренных служб, в результате инцидента ранения получили по меньшей мере четыре человека. В настоящий момент неясно, если ли погибшие", - пишет издание.

Подробности произошедшего пока не известны. Сообщается о том, что из ТЦ после инцидента были эвакуированы люди. На месте много машин полиции и скорой помощи.

Ранее сообщалось, что вооруженный ножом мужчина устроил резню на рынке в Китае.

А в Японии неизвестный напал с ножом на посетителей парка. В результате ранения разной степени тяжести получили 15 человек, в том числе десять детей.

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Источник: korrespondent.net