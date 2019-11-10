В ДР Конго разбился транспортный Ан-72

В Демократической республике Конго в пятницу, 11 октября, потерпел крушение военно-транспортный самолета Ан-72 с россиянами на борту. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя дипмиссии Наталью Кононову.

"Посольство подтверждает информацию, что среди членов экипажа были российские граждане. Сейчас мы уточняем их количество", - сказала Кононова.

Как сообщается, сегодня утром самолет вылетел из города Гома в столицу Киншасу. Спустя час после вылета контакт с ним был потерян.

Известно, что на борту были четверо членов экипажа и четыре пассажира, среди них были как военные, так и гражданские. Как отмечается, самолет обеспечивал перевозки президента. Пассажирами могли быть трое сотрудников службы охраны главы государства и его водитель.

На фоне слухов о том, что в результате инцидента с грузовым самолетом мог пострадать президент страны, десятки людей забаррикадировали дорогу у штаба крупнейшей оппозиционной партии ДРК Союз за демократию и социальный прогресс, председателем которой является ставший в январе президентом Чисекеди, сообщает Politico.

Ранее сегодня авиакатастрофа произошла в Кении. Там во время вылета из аэропорта Уилсона в Найроби упал пассажирский самолет, пострадали девять человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net