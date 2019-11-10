Лента RSS
Подписаться на ленту
11 октября 2019, пятница, 21:32
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
11. 10. 2019

Нападение на Сирию: Норвегия заморозила экспорт оружия в Турцию

Норвегия приостановила продажу оружия Турции из-за ее наступления на курдские силы на северо-востоке Сирии. Об этом со ссылкой на электронное письмо от министра иностранных дел страны Инэ Эриксен Сорейде сообщает AFP в пятницу, 11 октября.

“Несмотря на сложность ситуации и быстрое развитие событий, МИД, в качестве меры пресечения, решила не обрабатывать новые запросы относительно экспорта оборонных материалов или материалов двойного значения для Турции ”, - заявила министр.

По словам министра, Норвегия сейчас пересмотрит все лицензии по экспорту оружия, которые уже были выданы.

Ранее Финляндия приостановила поставки оружия в Турцию из-за ее действий в Сирии. Премьер-министр Антти Ринне заявил, что Госсовет не будет выдавать новых лицензий на экспорт оружия в Турцию.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.

Позже Минобороны Турции заявило об уничтожении 277 "террористов" в ходе военной операции в Сирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У нас с тобой сегодня первое свидание, куда ты хочешь сходить? Выбирай любое место!
- На МРТ позвоночника.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.