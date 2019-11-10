В Днепропетровской области взорвали банкомат и украли деньги

В Днепропетровской области в селе Николаевка Новомосковского района в ночь на пятницу, 11 октября, неизвестные взорвали банкомат Креди Агриколь Банка и похитили деньги, сообщает Информатор.

Отмечается, что банкомат расположен на фасаде поселкового совета.

По неподтвержденной информации, двое неизвестных, угрожая оружием, заставили охранника пустить их внутрь. Подорвав аппарат, преступники забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и скрылись.

Личности преступников, как и сумма, которую им удалось унести, пока не установлены - этим вопросом занимаются следователи.

Полиция оцепила место происшествия и опрашивала возможных свидетелей. Злоумышленников активно ищут.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине пытались вскрыть банкомат с помощью шариков.

Перед этим в психбольнице Днепра пытались разобрать банкомат ПриватБанка.

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Источник: korrespondent.net