Нобель в литературе. Украинский след на премии

Ольга Токарчук хорошо знакома украинцам. На украинский язык переведены такие ее книги, Бегуны, Правик и другие времена, Путешествие людей книги, Игра на многих барабанчиках, Последние истории, Веди свой плуг более костями мертвых.

Бегуны в 2018 году принесли писательнице Международную Букеровскую премию.

Токарчук часто бывает в Украине и открыто говорит о своем украинском происхождении.

Украинский след

Токарчук выросла в польском городе Сулехове в семье выходцев из Украины, потом вместе с родителями переехала в Кетш. Она закончила факультет психологии Варшавского университета. Во время учебы занималась психически больными людьми как волонтер.

В 2009 году у Ольги Токарчук состоялась творческая встреча в Национальном университете Киево-Могилянская академия. Писательница рассказала, что украинского происхождения в ее семье была бабушка. Тогда она призналась, что украинская история семьи является для нее тайной, ведь ее отец в семилетнем возрасте остался сиротой.

“Я дважды делала попытки узнать о ней и ездила на Украину, в частности во Львов, но, пожалуй, сейчас уже слишком поздно для таких разведок. Люди, которые могли бы что-то рассказать, умерли, не удалось мне найти и никаких документов. Украинская часть моей личности немного по-литературному выдумана. Хотя что-то украинское во мне таки есть, например, музыкальный слух, я пою и убеждена, что это именно украинская черта”, - рассказывала Токарчук.

2018 Literature Laureate Olga Tokarczuk was born 1962 in Sulechów in Poland, and today lives in Wrocław. She made her debut as a fiction writer 1993 with ‘Podróz ludzi Księgi’ (‘The Journey of the Book-People’).#NobelPrize pic.twitter.com/4E3GDgoKE8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.

По словам писательницы, ее фамилия украинская, “вообще Токарчуки происходят из Токов возле Тернополя”.

“Я очень горжусь тем, что много творческих идей в польской литературе и культуре в целом каким-то образом были связаны или укорененные на Востоке, в Украине. Для себя лично я трактую свое украинское происхождение как некий такой второй замер. Очень горжусь тем, что, будучи здесь, в Украине, я очень много понимаю на украинском, хотя, конечно, не улавливаю отдельных слов. Но в целом даже не нуждаюсь в переводе. Это действительно как какое-то второе измерение”, - заявляла Токарчук.

Также лауреатка часто посещает литературные мероприятия в Украине: Книжный Арсенал, Букфорум, фестиваль Бруно Шульца в Дрогобыче.

"Она очень любит Украину, всегда отзывается об Украине с чрезвычайной теплотой и интересуется, что в Украине переводят и читают из ее романов", - отмечает Остап Сливинский, который переводил на украинский язык произведение Токарчук Бегуны.

По его словам, во время написания романа Книги Якова писательница часто приезжала в Западную Украину для авторского исследования, посещала Бузьк, Рогатин.

Отношение в Польше

Токарчук стала пятым лауреатом Нобелевской премии в области литературы из Польши.

Кстати, на родине писательница постоянно подвергается нападкам (в том числе довольно агрессивным) со стороны консервативного большинства. Ее критикуют за недостаток лояльности по отношению к нынешней власти, подчеркнутую индифферентность к религии и откровенно скептическое отношение к попыткам позиционировать современную Польшу как государство, исконно толерантное и гуманное к разного рода меньшинствам.

Свой стиль

Самый известный в мире роман Токарчук Бегуны. Критики называют его затейливым и нелинейным повествованием, в котором документальные или псевдодокументальные фрагменты перемежаются текстами, лежащими на грани с поэзией. Основная тема – современное путешествие, с технической точки зрения предельно упростившееся, но при этом налившееся новыми экзистенциальными смыслами и драматизмом.

"Роман Бегуны, за который она получила Букера - о современных бродяг, постоянных мигрантов, постоянно находятся в поиске какого-либо изменения, какого места для себя, того, что они могли бы назвать домом. Но на самом деле - это вечная бесконечная дорога, это метафора глобальных кочевников, которыми, по сути, являемся все мы ", - делится впечатлениями переводчик Сливинский.

Источник: korrespondent.net