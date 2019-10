Нобель в литературе. Украинский след на премии

Ольга Токарчук хорошо знакома украинцам. На украинский язык переведены такие ее книги, Бегуны, Правик и другие времена, Путешествие людей книги, Игра на многих барабанчиках, Последние истории, Веди свой плуг более костями мертвых.

Бегуны в 2018 году принесли писательнице Международную Букеровскую премию.

Токарчук часто бывает в Украине и открыто говорит о своем украинском происхождении.

Украинский след

Токарчук выросла в польском городе Сулехове в семье выходцев из Украины, потом вместе с родителями переехала в Кетш. Она закончила факультет психологии Варшавского университета. Во время учебы занималась психически больными людьми как волонтер.

В 2009 году у Ольги Токарчук состоялась творческая встреча в Национальном университете Киево-Могилянская академия. Писательница рассказала, что украинского происхождения в ее семье была бабушка. Тогда она призналась, что украинская история семьи является для нее тайной, ведь ее отец в семилетнем возрасте остался сиротой.

“Я дважды делала попытки узнать о ней и ездила на Украину, в частности во Львов, но, пожалуй, сейчас уже слишком поздно для таких разведок. Люди, которые могли бы что-то рассказать, умерли, не удалось мне найти и никаких документов. Украинская часть моей личности немного по-литературному выдумана. Хотя что-то украинское во мне таки есть, например, музыкальный слух, я пою и убеждена, что это именно украинская черта”, - рассказывала Токарчук.

