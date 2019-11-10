Зеленский подписал закон об отмене налога на инвестиции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады в пятницу, 11 октября.

Соответствующая информация указана в карточке законопроекта №1059 на сайте парламента. В частности, в разделе о проведении документа отмечается, что 11 октября он был возвращен с подписью Президента.

Закон, в частности, отменяет паевой взнос в развитие инфраструктуры города.

Цель документа - улучшение инвестиционного климата Украины по отдельным направлениям, выбранным в результате комплексной оценки соответствия национального законодательства лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

Как известно, программа деятельности Кабмина предусматривает привлечение 50 млрд долларов инвестиций для роста ВВП на 40% за пять лет.

Также сообщалось, что Нацбанк оценил план Кабмина по росту экономики. Для роста экономики на 7% в год необходимо увеличить инвестиции в Украину на 20%, подсчитал центробанк.

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Источник: korrespondent.net