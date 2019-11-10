В Украине раскрыли масштабную вербовку людей в трудовое рабство

Правоохранители Днепропетровской и Одесской областей задержали членов преступной группы, которые вербовали людей в трудовое рабство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в пятницу, 11 октября.

"По подозрению в торговле людьми полицейские задержали двух человек: 42-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которые занимались поиском людей для дальнейшей трудовой эксплуатации. Также они следили за содержанием завербованных лиц и контролировали их работу. Сейчас полиция завершает документирование преступной деятельности других членов группы. Решается вопрос о задержании всех причастных к преступлению лиц", – говорится в сообщении.

По данным следствия, для вербовки члены группы выбирали людей, которые находились в трудном материальном положении, обещали им высокую зарплату, социальный пакет и комфортные условия труда в Одесской области. Взамен заставляли тяжело работать на сельскохозяйственных угодьях по 12-13 часов.

За любую ошибку их жестоко наказывали – били или лишали пищи. Пострадавшие проживали в бараках на территории бывшей женской колонии-поселения в Овидиопольском районе за высоким забором. Комплекс зданий находился под круглосуточной охраной, в том числе с использованием собак.

"Установлено, что с 2018 года для трудовой эксплуатации они завербовали около 30 человек - жителей городов Никополь, Покров и Марганец Днепропетровской области", - проинформировали в полиции.

В действиях задержанных усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей о торговле людьми (ч.2 ст.149 УК Украины). Задержанным грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Ранее сообщалось, что в Одесской области почти 100 человек несколько лет держали в рабстве. Мужчин и женщин заставляли тяжело работать в поле, а за отказ или попытку бегства сильно избивали.

Также сообщалось, что в Запорожской области директор интерната сдавал детей "в аренду" как рабочую силу.

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Источник: korrespondent.net