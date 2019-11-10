МВД готовит апелляцию по делу Маркива

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что помогут обжаловать решение по делу осужденного в Италии до 24 лет заключения нацгвардейца Виталия Маркива в апелляционном суде. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщила пресс-служба МВД.

Отмечается, что на данный момент МВД получило решение суда первой инстанции и работает над его переводом.

В ведомстве напомнили, что вчера суд присяжных опубликовал мотивационную часть приговора по делу Виталия Маркива.

Тем временем, Kyiv Post, со ссылкой на СБУ сообщает, что в материалах расследования Службы безопасности Украины о гибели итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года возле Славянска отсутствуют доказательства причастности бойца Нацгвардии Виталия Маркива.

Так, согласно данным издания, СБУ еще не закончила расследование гибели Рокелли и Миронова. Расследование было начато в 2014 году.

После того, как украинская служба безопасности не смогла предоставить Италии быстрый результат, итальянцы решили действовать самостоятельно. Они проигнорировали просьбу Украины о сотрудничестве и провели собственное расследование, которое привело к тюремному заключению Маркива.

Однако украинские правоохранительные органы заявляют, что Маркив не имеет ничего общего с этим.

"В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо доказательства того, что Виталий Маркив имеет какое-либо отношение к обстрелу, повлекшему за собой гибель Миронова и Рокелли", - сообщили изданию в СБУ, отказываясь раскрывать дополнительные подробности из-за секретности расследования.

Напомним, два года 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Италии. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Вчера суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора нацгвардейца Виталия Маркива, который ранее был приговорен к 24 годам тюрьмы.

Приговор украинцу в Италии. За что 24 года?

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Источник: korrespondent.net