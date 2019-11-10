Теракт в Германии: нападавший сделал оружие по инструкции из интернета

Устроивший стрельбу в немецком городе Галле использовал оружие, которое создал по инструкции в интернете, пишет Европрадва в пятницу, 11 октября.

Как сообщается, оружие Штефан Баллье сделал по инструкции британца Филиппа Люти, который считал, что законы по владению оружием в Британии – "фашистские". Их-за этого он посвятил свою жизнь раскрытию чертежей для изготовления огнестрельного оружия из доступных материалов.

Люти выдвигали три обвинения в терроризме за опубликованные им пособия, в которых разъяснялось, как создавать огнестрельное оружие, включая 9-мм пистолет-пулемет. Он умер от рака в 2011 году в возрасте 46 лет, но его чертежи до сих пор доступны в сети.

Устроивший стрельбу у синагоги и в турецкой закусочной применил один из видов этого самодельного оружия. Следствие считает, что он намеренно использовал такое оружие, чтобы "показать его жизнеспособность" для людей, которые хотят осуществить теракты, но не имеют доступа к коммерческому оружию.

При этом отмечается, что оружие дало сбой во время теракта. На видеокадрах нападения видно, что оружие заклинило по меньшей мере в трех случаях.

Напомним, 9 октября Баллье пытался попасть в синагогу в Галле, но не сумел и открыл стрельбу на улице, застрелив 40-летнюю женщину. Позже он застрелил 20-летнего мужчину в закусочной.

Вскоре нападавший был задержан, его действия квалифицированы как правоэкстремистский теракт.

Сам Баллье признался в содеянном и признал крайне правый антисемитский мотив во время судебного слушания.

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Источник: korrespondent.net