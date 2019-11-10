Операция "мост". Переговоры Зеленского и Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Владимиром Зеленским в Житомире 4 октября, что не хотел бы дружить с Украиной против кого-то, в частности, РФ или Китая, пишет Светлана Шмелева в №19 Журнала Корреспондент.

«Владимир Александрович, тут много журналистов и они могут истолковать мое заявление, как будто мы против России или Китая нацелены. Да нет», — прямо так и сказал Лукашенко, выступая в Житомире на форуме регионов Украины и Беларуси 4 октября.

После обмена шутками Лукашенко добавил: «Вы не думайте, что только там [очевидно, имелись в виду восточные столицы], знаете, нас будут прессовать. Но и там, на Западе, не очень это воспримут».

Во время встречи в Житомире было подписано несколько двусторонних документов — министры иностранных дел подписали Межведомственный план консультаций, а первый заместитель министра образования и науки Украины Юрий Полюхович и председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин подписали Исполнительную программу научно-технического и инновационного сотрудничества. Еще были подписаны межрегиональные соглашения о сотрудничестве между областями Украины и Беларуси.

Там же Президент Зеленский анонсировал расширение внешней торговли между странами: «Товарооборот между нашими странами превышает $5 млрд. Я согласен с Александром Григорьевичем [Лукашенко], что мы можем и должны отметку в 6, 8 — не хочется останавливаться — миллиардов долларов». А вот это уже интересно. Дело в том, что Беларусь является транзитером больших объемов украинских товаров в РФ и российских — в Украину. В частности, речь идет об энергоносителях, благодаря которым импорт из Беларуси в Украину составил $3,8 млрд — почти втрое больше, чем экспорт из Украины в Беларусь.

То есть пожелание расширить внешнюю торговлю с северным соседом вполне можно расценивать, как пожелание восстановить товарооборот с российскими экспортерами и импортерами. Ситуация выглядит особенно пикантно после того, как летом Украина и РФ обменялись взаимными торговыми ограничениями.

И напоследок Лукашенко попросил Зеленского помочь Беларуси с развитием ракетостроения: «Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли». В частности, сейчас самое мощное ракетное оружие Беларуси — комплекс залпового огня Полонез с дальностью до 300 км. Ранее сообщалось о планах освоить выпуск ракет для РСЗО Полонез дальностью до 500 км. Тесная интеграция Минска и Москвы в военно-техническом сотрудничестве тоже вызывает интересные мысли в связи с этим щедрым предложением.

Источник: korrespondent.net