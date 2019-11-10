Богдан обсудил ситуацию на Донбассе с послами G7

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан провел встречу с послами стран "Большой семерки", аккредитованными в Украине. Об этом сообщается на сайте президента Украины в пятницу, 11 октября.

"Андрей Богдан поблагодарил глав дипломатических представительств за значительную помощь нашей стране, отметив, что украинская сторона считает поддержку иностранных партнеров, прежде всего стран "Большой семерки" и Европейского Союза, ключевой для дальнейшей реализации реформ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на Донбассе, в том числе меры, осуществляемые для подготовки к разведению сил в Золотом и Петровском. Андрей Богдан сообщил дипломатам об ожиданиях украинской стороны от встречи в нормандском формате.

Особое внимание участники встречи уделили новым законодательным инициативам, которые призваны способствовать трансформации Украины в современное и высокоразвитое государство.

Послы заверили в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины. Стороны договорились о продолжении регулярного диалога.

В свою очередь в группе послов G7 в Twitter подтвердили, что дипломаты "имели сегодня откровенную и конструктивную встречу с командой Офиса президента".

Накануне сообщалось, что глава СБУ Иван Баканов встретился с послами и руководством дипломатических миссий стран "Большой семерки", руководителями представительства ЕС в Украине, представительства НАТО в Украине и консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС).

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Источник: korrespondent.net