Украинцы оценили нынешнюю власть в сравнении с предыдущей - соцопрос

Данные соцопроса Центра Разумкова свидетельствуют, что 48% украинцев считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, 27% - что она ничем существенно не отличается от предыдущей, а 8% - что она хуже предыдущей. Результаты опроса, проведенного в начале октября 2019 года, были опубликованы в пятницу, 11 октября.

Характеризуя действия властей, чаще всего граждане Украины считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать (такое мнение разделяют 41,5% респондентов), 29% опрошенных считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается, и 20% - что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении.

Почти четверть (23%) респондентов считают, что действия новой власти оправдали их надежды, еще 5% - что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали, 9% заявили, что новая власть не оправдала их надежд, 12% - что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло, 6% - что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали. Но 40% опрошенных граждан придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.

К тому же, 54,5% опрошенных считают, что действия президента Владимира Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов, а 24,5% - что его действия в первую очередь направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.

Оценивая уровень доверия к политикам, Центр чаще всего получал ответ в пользу Зеленского (ему доверяют 70,5% опрошенных), спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 54%, премьер-министру Алексею Гончаруку - 36%.

Как уточнили исследователи, среди политиков, фамилии которых были представлены в опроснике, только эти трое имеют положительный баланс доверия-недоверия (т.е. доля тех, кто им доверяет, превышает долю тех, кто не доверяет).

Недоверие, по результатам опроса, чаще всего высказывается бывшим: генпрокурору Юрию Луценко (ему не доверяют 88% опрошенных), спикеру Андрею Парубию - 83%, президенту Петру Порошенко - 80%. Также высокий рейтинг недоверия у народных депутатов из ОПЗЖ Нестора Шуфрича - 78%, Вадима Рабиновича - 76%, Виктора Медведчука - 76% и Юрия Бойко - 68%. Также не доверяют украинцы нардепу и лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко - 74%, министру внутренних дел Арсену Авакову - 72% и экс-премьеру Владимиру Гройсману - 70,5%.

Социологический опрос был проведен Центром Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее сообщалось, что гражданское общество опустилось ниже уровня 2013 года. В общественной деятельности задействованы только 7,5% украинцев. В 2013 году их было 8%. При этом самым активным регионом является западный - там активизмом заняты 13% населения.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет также заявил, что с начала года украинцев стало меньше на 1,5 млн.

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Источник: korrespondent.net