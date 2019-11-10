В Минздрав ворвались неизвестные

В здание Министерства здравоохранения ворвались неизвестные, которые требуют документы у сотрудников, личные дела и приказы. Об этом сообщила гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирина Литовченко на своей странице в Facebook в пятницу, 11 октября.

"Министерство здравоохранения полно неизвестных людей. Они бегают по кабинетам, требуют документы у сотрудников, личные дела, приказы, поговорить наедине с директором департамента, отказываются представляться и просто убегают", - написала Литовченко.

Она также опубликовала фото с человеком, который звонил директору Департамента управления персоналом и обещал, что "ей будет хуже".

"Только в моем присутствии этот человек сначала лично, а затем телефону угрожал директору Департамента управления персоналом, позвонив по номеру 044 200 07 90 (номер приемной министра). Обещал, что ей будет хуже", - добавила она.

"Охрана говорит, что это человек Сладкой Инны Васильевны, которую вчера хотели назначить и.о. государственного секретаря. По ее просьбе на входе в министерство имени этого человека не записывают", - пояснила чиновница.

В комментариях Литовченко сообщила, что полицию уже вызвали.

Напомним, что ранее у новой главы Минздрава Зоряны Скалецкой возник конфликт с работниками министерства. Она пообещала провести кадровый аудит в Минздраве, после которого в ведомстве останутся только лучшие работники.

Подробно о конфликте в Минздраве можно почитать в материале Корреспондент.net.

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Источник: korrespondent.net