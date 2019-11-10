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11. 10. 2019

В России заочно арестовали украинского бизнесмена

Таганский суд Москвы в пятницу, 11 октября, заочно арестовал на два месяца украинского бизнесмена Павла Фукса, сообщает Интерфакс.

Срок заключения под стражу будет исчисляться с момента его выдачи в Россию, либо задержания на территории РФ.

Фуксу предъявлено обвинение в особо крупном хищении (часть 4 статьи 159 УК РФ), его объявили в международный розыск.

Как сообщил адвокат бизнесмена Мурад Мусаев, решение суда о заочном аресте будет обжаловано в ближайшее время.

Адвокат заявил, что Фукс никогда не скрывался и не намерен скрываться, в 2016 году бизнесмен перестал быть гражданином России и поменял гражданство на украинское в связи с политическим контекстом, а не из-за проблем с застройкой. То есть он уехал задолго до возбуждения уголовного дела, уточнил защитник. По его словам, Фукс находится в "санкционном списке по Украине".

Напомним, в январе 2018 года сообщалось, что Фукс купил компанию Укррослизинг, которая в 2017 году отсудила у Киевского метрополитена 1,96 млрд грн за поставку 100 вагонов в 2010–2013 годах.

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Источник: korrespondent.net
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