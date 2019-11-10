Экс-посол США в Украине дает показания в Конгрессе

Бывший посол США в Украине Мари Йованович пришла закрытые слушания в комитетах Конгресса по иностранным делам, разведке и надзору, сообщает Голос Америки в пятницу, 11 октября.

Йованович пришла давать показания в рамках расследования по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа.

Отмечается, что она появилась на слушаниях вопреки позиции Белого дома, который настаивает, чтобы бывшие и действующие сотрудники администрации не сотрудничали с расследованием о возможном импичменте президента.

Ранее СМИ сообщили, что Йованович отстранили от должности после того, как она стала настаивать на том, что просьбы адвоката Трампа Руди Джулиани о проведении расследований в Украине должны передаваться по официальным каналам.

В то же время, NBC сообщает, что свидетельствовать в Конгрессе будет также бывшая советница Трампа по России Фиона Хилл.

"Хилл планирует рассказать, что Джулиани и Сондленд (посол США в ЕС) обошли стороной надлежащий процесс получения доступа к Трампу в вопросах Украины", - сообщает издание.

По словам источника, она может сказать, что Джулиани и Сондленд обходили тогдашнего советника по национальной безопасности США Джона Болтона для общения с президентом Соединенных Штатов в вопросах, касающихся Украины.

Такие действия Джулиани и Сондленда будут свидетельствовать о нарушении правил Белого дома и Совета национальной безопасности США и ведение "теневой политики относительно Украины".

По данным СМИ, заслушать Хилл должны 14 октября.

По словам экс-чиновника Белого дома, новость о возможных свидетельстве Хилл в Конгрессе вызвала "страх" в окружение Трампа, ведь почти с начала каденции Трампа она занимала ключевую роль в наблюдении за политикой Украины и России.

Сама Хилл отказалась дать комментарий журналистам.

Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил об отсутствии давления на него со сторы США и Тампа в вопросах расследвания в отношении сына экс-вице президента Джо Байдена Хантера.

После этого Трамп заявил, что Зеленский положил конец разговорам об импичменте.

Источник: korrespondent.net