Первую в истории платежную карту из золота выпустили в Англии

Первая в мире платежная карта из чистого 18-каратного золота была анонсирована Королевским монетным двором Великобритании, компанией Mastercard и фирмой платежных технологий Accomplish Financial. Об этом сообщает пресс-служба монетного двора в пятницу, 11 октября.

На премиальной карте Raris, которая является дебетовой, будут выгравированы имя и личные данные владельца. Стоимость заказа карты - 18 750 фунтов стерлингов (около $23 000). Изготовление по собственному дизайну обойдется дороже.

Владельцы золотой карты не будут платить комиссию при переводе денег или обмене валют.

"Королевский монетный двор постоянно вводит новшества, и, как ведущий британский поставщик решений в области драгоценных металлов, мы очень рады выпуску карты Raris из чистого золота в знак признания растущего спроса потребителей на уникальные и роскошные платежные карты", - прокомментировала проект гендиректор Королевского монетного двора Энн Джессопп.

Напомним, что ранее в Британии из дворца украли золотой унитаз. Унитаз был подключен к системе канализации, поэтому в Бленхеймском дворце произошел потоп.

Также сообщалось, что у китайского чиновника изъяли 13 тонн золота. Кроме драгоценного металла полиция нашла наличные деньги на сумму 268 миллиардов юаней и нелегальную недвижимость.

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Источник: korrespondent.net