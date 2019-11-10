Еще четырех российских актеров назвали угрозой нацбезопасности Украины

Четырех российских актеров Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Список обновили в пятницу, 11 октября.

Согласно обновленному списку, в перечне появились российские актрисы Наталья Колоскова и Мария Перн, а также российские актеры Юрий Миронцев и Анатолий Фалинский. Причины внесения этих лиц в перечень на сайте министерства не указаны, но известно, что все они играли роли в фильме Ополченочка, который снимался на неподконтрольной территории Донбасса.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета нацбезопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В настоящее время в список внесен 151 человек.

Напомним, что ранее Минкульт исключил из черного списка актера из Сватов. Российский актер Федор Добронравов больше не числится в списке лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Также сообщалось, что в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины вошли поэт-песенник Илья Резник и актер, кинорежиссер Владимир Меньшов.

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Источник: korrespondent.net