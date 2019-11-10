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11. 10. 2019

Богдан отсудит себе право восстановиться в списке партии Порошенко

Окружной административный суд Киева признал незаконным решение Центральной избирательной комиссии, которая в 2016 году исключила нынешнего главу Офиса президента Андрея Богдана из списка партии Блок Петра Порошенко. Это следует из соответствующее решение суда.

Сообщается, что на выборах в Верховную раду в 2014 году Андрей Богдан баллотировался по партийным спискам БПП под 74 номером. Тогда в Раду прошли 64 человека по спискам БПП.

В марте 2016 года был принят закон, позволяющий лидерам партий исключать кандидатов в депутаты из избирательных списков уже после выборов. Спустя месяц БПП исключили Богдана из списка как человека, который не участвует в партийной деятельности. ЦИК принял соответствующее постановление.

Конституционный суд отменил соответствующий закон, и Богдан потребовал от ЦИК восстановить его в партийном списке. Комиссия отказала в удовлетворении требований Богдана, сославшись на отсутствие необходимого механизма.

Андрей Богдан подал в Окружной админсуд заявление в 2018 году. 7 октября 2019 года суд постановил признать незаконным и отменить постановление ЦИК, а также признать противоправной бездеятельность комиссии в части восстановления его в списке БПП.

Андрей Богдан. Глава Офиса президента

Напомним, в ходе пресс-марафона 10 октября президент Владимир Зеленский признал, что Андрей Богдан может вредить его имиджу и назвал причины, почему он остается главой Офиса президента.

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Источник: korrespondent.net
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