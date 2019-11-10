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11. 10. 2019

Зеленский подписал закон для сотрудничества с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О стандартизации" № 124-ІХ. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента в пятницу, 11 сентября.

Верховная Рада приняла этот законопроект во втором чтении 20 сентября 2019 года.

Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, среди которых: Кодекс Украины о недрах, Земельный, Водный, Гражданский, Хозяйственный, Уголовный кодексы Украины; кодексы торгового мореплавания и защиты Украины; законы Украины "Об охране окружающей природной среды", "Об инвестиционной деятельности", "О товарной бирже", "Об основах градостроительства", "О дорожном движении" и другие.

Внедрение норм этого закона обеспечит согласование национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой.

Напомним, что ранее сегодня Владимир Зеленский подписал закон об отмене налога на инвестиции и, в частности, паевый взнос в развитие инфраструктуры города.

Также сообщалось, что Зеленский подписал закон о защите географических брендов. Ожидается, что внедрение закона будет способствовать адаптации актов национального законодательства к праву Европейского Союза.

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Источник: korrespondent.net
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