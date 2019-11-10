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11. 10. 2019

США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительные войска

США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военных, две батареи ЗРК Patriot и одну THAAD. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 11 октября, сообщении Пентагона.

"Министр обороны США Марк Эспер санкционировал переброску еще 3 000 военнослужащих в Саудовскую Аравию, двух эскадрилий истребителей, двух батарей Patriot, одной THAAD", - отмечается в тексте.

Ранее Саудовская Аравия одобрили переброску войск США на свою территорию. 

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Как сообщалось, на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину всего текущего объема нефтяной добычи страны.

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Источник: korrespondent.net
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