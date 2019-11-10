Зарплаты "в конвертах" получают почти половина работающих украинцев

Соцопрос КМИС, проведенный среди владельцев и топ-менеджеров украинских компаний, показал, что в 2018 году 45% заработной платы работникам было выплачено неофициально, а в 2017 году 46%. Результаты опроса были опубликованы в пятницу, 11 октября.

По данным проса, 32% работников компаний в 2018 году не были официально трудоустроены, что несколько меньше, чем в 2017 году (35%). При этом 40% своих доходов предприятия Украины оставляли не задекларированными в 2017 и 2018 гг.

Исследование проводилось в 2019 году Киевским международном институтом социологии в рамках проекта SHADOW, финансируемого Европейской комиссией по программе HORIZON 2020. Исследование базируется на методологии Putnins and Sauka (2015).

Опрос предприятий Украины проводился в марте - мае 2019 года. Методом телефонного интервью было опрошено 800 владельцев, руководителей и топ-менеджеров компаний по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос покрывает все сектора экономики и охватывает разные по размеру компании (большие, средние, малые и микро).

Напомним, что ранее средняя зарплата украинцев резко снизилась. Зарплата украинцев в августе снизилась на 434 грн. Самая высокая зарплата в Киеве, а самая низкая - на Буковине. В большинстве областей люди получают зарплату в пределах 8-9 тыс грн.

Также сообщалось, что украинцы назвали уровень "счастливой" зарплаты. Средний житель Украины хотел бы получать 19,3 тыс. грн. По сравнению с февралем 2018 года желаемый уровень зарплаты вырос на 4899 грн.

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Источник: korrespondent.net