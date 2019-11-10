США призывает Турцию остановить операцию в Сирии

В США призвали Турцию прекратить военную операцию Источник мира на северо-востоке Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Reuters в пятницу, 11 октября.
Такое мнение Эспер высказал во время переговоров с турецким коллегой Хулуси Акаром. С американской точки зрения, именно прекращение операции позволит найти способ для деэскалации ситуации в регионе. США считают, что в противном случае она может стать непоправимой.
Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.
Позже Минобороны Турции заявило об уничтожении 277 "террористов" в ходе военной операции в Сирии.
Из-за действий Турции в Сирии Финляндия приостановила поставки оружия стране. Премьер-министр Антти Ринне заявил, что Госсовет не будет выдавать новых лицензий на экспорт оружия в Турцию. Позже аналогичное решение приняла Норвегия.
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Источник: korrespondent.net
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