Зеленский собрал совещание по проблемных кредитах

Президент Украины Владимира Зеленский в пятницу, 11 октября, созвал совещание по определению приоритетных шагов для оживления банковского кредитования и ускорения роста украинской экономики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во встрече приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, председатель НБУ Яков Смолий, министр финансов Оксана Маркарова, министр юстиции Денис Малюська, министр внутренних дел Арсен Аваков, представители Фонда гарантирования вкладов физических лиц, государственных банков и банковского сообщества. Также к обсуждению присоединились руководители правоохранительных органов.

"Президент отметил, что объемы портфелей кредитов, предоставленных бизнесу, к сожалению, не демонстрируют ощутимого роста. Это означает, что бизнес не имеет ресурсов для расширения деятельности, экономика Украины остается без "топлива". Поэтому общая задача власти – убрать препятствия к возобновлению кредитования и решить проблемы неработающих кредитов, чтобы банковская система начала должным образом работать", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что Украине пришлось потратить огромное количество средств – почти 300 млрд грн, чтобы защитить вкладчиков банков и сохранить стабильность финансовой системы. Он также поднял вопрос проблемных кредитов. По словам премьера, государство должно активно работать над взысканием долгов с заемщиков и экс-владельцев.

По словам главы НБУ Якова Смолия, Национальный банк, оздоровил банковский сектор после кризиса, заложил фундамент для его полноценной работы, однако многие проблемы еще актуальны, и главная из них – неработающие кредиты.

"Украина – мировой лидер по этому показателю. Сегодня объем проблемных кредитов в украинских банках составляет около 50%, или 566 млрд грн. Это – один из системных рисков для нашей финансовой системы", – отметил Смолий.

Он также заявил, что ситуация с ПриватБанком является самой сложной, ведь весь портфель проблемных кредитов – это займы прежним владельцам.

"Государство пытается вернуть эти средства через суды различных юрисдикций в Украине, Великобритании, США и Швейцарии", – подчеркнул глава НБУ.

По словам Премьер-министра, финансово-экономический блок правительства планирует сконцентрировать усилия на очистке государственных банков от неработающих кредитов.

Министр финансов Оксана Маркарова подчеркнула важность системы корпоративного управления в государственном банковском секторе.

Еще одной преградой на пути к восстановлению кредитования является незавершенная судебная реформа.

"Суды независимы, и Президент не может вмешиваться в их работу по конкретным делам, однако это не значит, что не нужно работать над качеством работы судебной системы в целом", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, банки должны чувствовать себя защищенными от рисков невозврата средств заемщиками, а выполнение решений судов должно осуществляться неуклонно, никаких стоп-листов.

Ранее сообщалось, что банки Украины рекордно наращивают прибыль. С начала года украинские банки получили более 44 миллиарда гривен прибыли, тогда как за весь прошлый год - менее 22 млрд.

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Источник: korrespondent.net