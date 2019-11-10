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11. 10. 2019

Приватизация Укрспирта может принести в бюджет 6-7 млрд - Минэкономики

Государство может получить дополнительные 6-7 миллиардов гривен от приватизации ГП Укрспирт. Об этом заявил советник главы Минэкономики по вопросам реформирования спиртовой отрасли Сергей Блескун, передает Укринформ в пятницу, 11 октября.

"Если рассматривать вариант приватизации, то 6-7 миллиардов гривен", - сказал Блескун и добавил, что только за 10 лет производство спирта сократилось в четыре раза.

"Производство спирта в 1996 году было 60,8 млн декалитров, в 2018 году это 8,1 дал., и прогноз на 2019 год это - 6,9 млн дал. Производство пищевого спирта сократилось за 10 лет в 4 раза. А если считать с 1996 года то в 10 раз", - сказал он.

Отдельно советник министра назвал цифры по нелегальному рынку спирта.

"Доля нелегального теневого рынка спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% в 2019 году. На сегодня по прогнозам, около 8,4 декалитров спирта - это доля теневого рынка", - отметил Блескун.

Отметим, что общая производственная мощность Укрспирта составляет более 36 млн декалитров в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

Напомним, что ранее Рада отменила список госкомпаний, запрещенных к приватизации. Парламент внес предохранители, которые не позволят отправить госпредприятия на банкротство.

Также сообщалось, что появились первые подробности большой приватизации. ФГИ согласовал с министром экономики советников по приватизации для пяти предприятий. Также в Минэкономики предложили список из 800 госпредприятий на приватизацию.

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Источник: korrespondent.net
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