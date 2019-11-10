Шевченковский райсуд Киева обязал ГБР допросить руководителя этого ведомства Романа Трубу и бывшего заместителя главы АП Виктора Януковича Андрея Портнова в деле о незаконном сборе информации. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань в своем блоге на сайте Украинской правды.

"Сегодня Шевченковский суд удовлетворил жалобу представителя потерпевшего и обязал рассмотреть ходатайство... Представитель потерпевшего среди прочего просил следствие: допросить Портнова Андрея Владимировича; допросить директора Государственного бюро расследований Трубу Романа Михайловича", - отметил адвокат.

Он пояснил, что речь идет о расследовании в уголовном производстве, зарегистрированном ГПУ по фактам совершения следователями ГБР незаконного сбора, использования и распространения конфиденциальной информации о лице, а также получение в целях разглашения сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну.

По словам адвоката, представитель потерпевшего, в частности, просил допросить начальника третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олега Корецкого и следователей в уголовном производстве, а также установить средства телефонной и электронной связи, которые используют Портнов, Труба и следователи и "осуществить действия, направленные на отыскание случаев общения указанных лиц между собой".

Кроме того, представитель потерпевшего просил суд обратиться к следственному судье с ходатайством о проведении компьютерно-технической экспертизы определенных публикаций на телеграмм канале PORTNOV, отметил Головань.

Он также обнародовал сканкопию соответствующего постановления суда.

Cмотрите фотогалерею: Суд обязал ГБР допросить Трубу и Портнова - адвокат Порошенко

Ранее Труба объяснил отсутствие дел на Портнова. По его словам, ГБР ждет разъяснений суда по процедуре открытия производства в отношении Портнова.

Как сообщалось, Портнов пригрозил Порошенко скорым арестом. Он пообещал пятому президенту "продолжать формировать вокруг него уголовную повестку".

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Источник: korrespondent.net