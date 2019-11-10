Половина кредитов в украинских банках - проблемные

Объем проблемных кредитов в украинских банках на данный момент составляет около 50%, или 566 млрд грн. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил глава НБУ Яков Смолий во время совещания у президента Украины, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Смолий подчеркнул, что такое количество проблемных кредитов - один из системных рисков для финансовой системы.

Он также отметил, что Национальный банк оздоровил банковский сектор после кризиса, заложил фундамент для его полноценной работы, однако многие проблемы еще актуальны, и главная из них - неработающие кредиты.

"Украина - мировой лидер по этому показателю. Сегодня объем проблемных кредитов в украинских банках составляет около 50%, или 566 млрд грн. Это - один из системных рисков для нашей финансовой системы. Если бы должники ответственно относились к собственным обязательствам и возвращали средства, банки смогли бы расформировать резервы, сформированные на случай невозврата кредитов, и направить этот ресурс для кредитования реального бизнеса, который работает", - отметил Смолий.

При этом он подчеркнул, что ситуация с ПриватБанком является самой сложной, ведь весь портфель проблемных кредитов - это ссуды прежним владельцам.

По словам Смолия, государство пытается вернуть эти средства через суды разных юрисдикций: в Украине, Великобритании, США и Швейцарии.

Как сообщалось, сегодня в Офисе президента проходило совещание по проблемных кредитах. Зеленский заявил, что общая задача власти - убрать препятствия к возобновлению кредитования и решить проблемы неработающих кредитов.

Ранее сообщалось, что банки Украины рекордно наращивают прибыль. С начала года украинские банки получили более 44 миллиарда гривен прибыли, тогда как за весь прошлый год - менее 22 млрд.

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Источник: korrespondent.net