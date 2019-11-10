Украинцы против особого статуса Донбасса - опрос

Большинство украинцев выступают против предоставления и закрепления в Конституции Украины "особого статуса" для отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в результатах исследования Центра Разумкова, которые были опубликованы в пятницу, 11 октября.

Как отмечается в исследовании, 40% респондентов, оценивая ситуацию на Донбассе, считают, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией, еще 20% - что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией, 15% разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война - конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины, 7% - война между Россией и США, и 7% - на востоке Украины происходит борьба за независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Говоря о политическом будущем территорий "ДНР" и "ЛНР", большинство граждан Украины (56%) хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше, 13,5% - чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева, 10% - чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 3% - чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами, 3% - чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации.

Установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают только 23,5% граждан (против этого выступают 52%). Вместе с тем, только 12% поддержали бы отделение территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР", от Украины (не поддерживают - 73%), лишь 10% поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%).

Большинство респондентов (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают это лишь 26% опрошенных). Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства (63% ее не поддерживают, поддерживают - 17%).

Также преимущественно отвергаются общественным мнением такие компромиссы ради достижения мира на Донбассе: амнистия всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе (не поддерживают 59%, поддерживают - 18%), отказ от евроинтеграции, выход из Соглашения об ассоциации с ЕС (не поддерживают 59%, поддерживают - 19%), предоставление русскому языку статуса второго государственного (не поддерживают 56%, поддерживают - 29,5%), отказ от перспективы членства в НАТО, закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины (не поддерживают 54%, поддерживают - 25%).

При этом 47% опрошенных не поддерживают налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с "ДНР" и "ЛНР" (поддерживают - 36%). В то же время относительное большинство (44%) не поддерживают идею прекращения финансирования территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР" (выплату пенсий, зарплат и т.д.), поддерживают - 33%. Противоречиво общественное мнение и относительно начала официальных переговоров украинской власти с нынешним руководством "ДНР" и "ЛНР" - доля тех, кто поддерживает эту идею (41,5%), статистически значимо не отличается от доли тех, кто ее не поддерживает (39%).

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее в МИД пояснили ситуацию с особым статусом Донбасса. По словам министра Пристайко, Украина взяла обязательства по созданию статуса для неподконтрольных регионов на основе децентрализации.

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Источник: korrespondent.net