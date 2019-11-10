Премьер-министр объявил конкурсы на должности семи госслужащих

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о начале конкурсного отбора на семь должностей госслужащих в новом правительстве. Об этом он в пятницу, 11 октября, сообщил на своей странице в Facebook.
"Мы продолжаем искать настоящих лидеров перемен! Наше правительство поставило амбициозные цели! Впереди много работы. А для достижения целей нам нужна мощная команда в #ПравительствеТехнократов", - говорится в сообщении.
До 15 октября продолжается подача заявок на вакансии:
- председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра
- председателя Государственной службы экспортного контроля
- председателя Государственного агентства лесных ресурсов
- председателя Украинского института национальной памяти
- председателя Государственной службы по этнополитики и свободы совести
- председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов
- государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта
Сам же конкурс будет проводиться ровно через неделю - 18 октября. Гончарук также отметил, что это - только начало.
Напомним, в сентябре Владимира Вятровича уволили с поста руководителя Института нацпамяти.
Ранее Гончарук назвал четыре приоритета Кабмина.
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Источник: korrespondent.net
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