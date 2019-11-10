Турция не остановит операцию в Сирии − Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не отступит и продолжит военную операцию Источник мира в Сирии, несмотря на призывы других стран. Об этом 11 октября сообщил телеканал NTV.

"Мы очистим запад Евфрата, а также восток от террористических организаций, обеспечим безопасность наших границ и обеспечим возвращение сирийцев в свои дома" − отметил турецкий лидер.

По его словам, борьба Турции в Сирии и Ираке не направлена против территориальной целостности этих стран.

"Кто бы что не говорил, мы не остановимся. Мы боремся не с курдами, мы боремся с террористическими организациями", − подчеркнул Эрдоган.

Ранее США призвали Турцию прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии.

Эрдоган: Турция имеет право на операцию в Сирии

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира.

Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

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Источник: korrespondent.net