В окрестностях Лос-Анджелеса эвакуированы более 100 тысяч человек из-за бушующих на территории штата Калифорния природных пожаров. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщила телекомпания CNN.

Отмечается, что стихия унесла жизнь уже по меньшей мере одного человека.

Всего, по данным телекомпании, спасатели эвакуировали жителей как минимум 23 тысяч домов.

На юге штата со стихией сражаются около тысячи пожарных. По данным пожарного управления Лос-Анджелеса, к настоящему моменту уничтожены уже более 75 построек.

Порядка 300 тысяч человек остаются без электричества.

Cмотрите фотогалерею: В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали более 100 тысяч человек

Напомним, в результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли не менее 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тысяч домов, более 520 коммерческих зданий и более 4 тысяч других построек.

Площадь выгоревшей территории составила более 620 кв. км.

Бедствие спровоцировали неполадки в работе линий электропередачи Pacific Gas and Electric в районе населенного пункта Пулга на севере Калифорнии.

Компания согласилась выплатить штраф в размере одного миллиарда долларов.

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Источник: korrespondent.net