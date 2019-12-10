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12. 10. 2019

На Филиппинах туристка заплатила штраф за фото в откровенном купальнике

 
На филиппинском острове Боракай туристку из Тайваня оштрафовали на 50 долларов за слишком откровенное бикини, которое состояло из тонких шнурков. Об этом 11 октября сообщила газета The Sun.
 
Отмечается, что путешественница находилась на пляже вместе с другом. В отеле туристов предупредили, что такая одежда неуместна, но гостья заявила, что это "вид искусства" и отказалась менять купальник.
 
Несмотря на то, что на пляжах Филиппин нет законов, запрещающих носить слишком открытую одежду, полиция оштрафовала отдыхающую на 2 500 филиппинских песо (примерно 50 долларов) за "эротические и непристойные фотографии".
 
Голые туристы искупались в канале в Венеции и заплатили 3000 евро
 
Ранее сообщалось, что во Франции туристы выпали с балкона, занимаясь сексом на глазах у публики.

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Источник: korrespondent.net
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