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12. 10. 2019

Саудовская Аравия заплатит США за защиту от Ирана − Трамп

 
Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия заплатит Вашингтону за размещение дополнительных военных частей в стране. Об этом американский лидер заявил  журналистам 12 октября, передает РИА Новости.
 
"Мы направляем дополнительные силы в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия по моей просьбе согласилась заплатить нам за все, что мы делаем, чтобы помощь им. И мы это ценим", − отметил он.
 
Ранее в Пентагоне сообщили о дополнительном размещении трех тысяч военных в Саудовской Аравии, а также дополнительного вооружения в ответ на атаки на нефтяной сектор страны.
 
Миссия американских военных предполагает защиту Саудовской Аравии от нападений со стороны Ирана.
 
Напомним, 14 сентября несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое.
 
Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников.
 
Однако США обвинили в нападении Иран.

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Источник: korrespondent.net
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