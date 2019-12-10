Мэры 35 крупных городов мира согласовали борьбу с загрязнением воздуха

Мэры 35 крупных городов мира заявили о своей приверженности борьбе с загрязнением воздуха. В течение двух лет эти города должны "установить четкие цели по сокращению загрязнения воздуха, которые соответствуют национальным обязательствам в своих странах или превышают их", подчеркнули инициаторы совместного заявления, обнародованного в пятницу, 11 октября, на заключительном этапе Всемирного саммита мэров C40, проходящего в Копенгагене.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в качестве нормы рекомендует показатель в 10 микрограммов мелкодисперсной пыли диаметром менее 2,5 микрометров на кубический метр среднегодового объема воздуха.

По мнению организаторов саммита, если 35 городам удастся сократить долю мелкой пыли в 2,5 раза, можно спасти жизни до 40 000 человек.

Среди подписавших заявление − мэры немецких Берлина и Гейдельберга. Кроме того, в число 35 городов, чьи руководители присоединились к инициативе, − Барселона, Копенгаген, Лондон, Париж, Стокгольм, Лос-Анджелес, Вашингтон, Токио.

Суммарно в этих городах проживает более 140 миллионов человек.

Форум группы C40 объединяет 94 города по всему миру, которые привержены идее борьбы за сохранение климата. Нынешний председатель группы C40 − мэр Парижа Анна Идальго.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net