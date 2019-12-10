США готовы ввести жесткие санкции против Турции

США при необходимости введут жесткие санкции в отношении Турции. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам 11 октября.

"Если Турция сделает что-то, чего она не должна делать, мы применим санкции, которые ранее испытывали (на себе) лишь несколько стран", − отметил Трамп.

Ранее в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин информировал, что президент подпишет новый указ, который даст Минфину право "на введение очень серьезных санкций, которые могут быть направлены на любое физлицо, связанное с правительством Турции".

Распоряжение также позволит ведомству вводить санкции против "физических и юридических лиц правительства Турции, которые причастны к нарушениям прав человека или действиям, ведущим к дальнейшему подрыву мира на северо-востоке Сирии".

При этом Мнучин подчеркнул, что в настоящий момент США не вводят санкции. "Но, как президент сказал, он дает нам существенные права", − указал он и выразил выразил надежду, что прибегать к ним не придется. Он также заверил журналистов, что США при необходимости могут заморозить экономику Турции. Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований. Ранее Трамп предупредил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов в Сирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net