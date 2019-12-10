ГПУ вызвала на допрос экс-министра юстиции Лукаш

Генеральная прокуратура вызвала на допрос бывшего министра юстиции Елену Лукаш. Об этом глава Минюста времен президентства Виктора Януковича сообщила 11 октября в Facebook.

В повестке Лукаш, которую она опубликовала в сообщении, говорится, что ее вызывают "для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемой".

Экс-министр должна явиться к старшему следователю по особо важным делам 17 октября в 14.00.

Напомним, в 2014 году Генпрокуратура начала уголовное производство в отношении Лукаш. Ее подозревали в завладении бюджетными средствами и совершении служебного подлога.

В марте 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что для предъявления обвинения экс-министру пока не нашли достаточно доказательств.

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Источник: korrespondent.net