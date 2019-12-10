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12. 10. 2019

Студент из Британии вышел прогуляться после вечеринки и оказался во Франции

 
Британский студент после вечеринки в честь окончания Университета Эдинбурга вышел прогуляться, чтобы избавиться от похмелья, и оказался во Франции. Об этом 11 октября сообщила газета Daily Mail.
 
После бурного празднования 20-летний Барни Руль из города Росс-он-Уай вышел на улицу чтобы проветриться и прошел пешком почти 20 километров.
 
Когда парень осознал, как сильно отдалился от дома, он не повернул назад и продолжил свой путь.
 
Стартовав из Честера, Руль дошел до города Пул, где сел на паром и добрался до французского портового города Шербур-Октевиль.
 
После этого он начал путешествовать по Франции и побывал в городах Ренн, Анже, Сент, Бордо и других.
 
К настоящему моменту Руль преодолел более 1200 км  и оказался на юго-западе Франции. Своей конечной точкой он выбрал город Сан-Себастьян на севере Испании.
 
"Я всегда хотел попасть в Испанию, но не сделал этого до тех пор, пока не напился с друзьями", − признался Руль.
 
Парень рассказал, что в день проходит 32 километра, ночует в палатке и самостоятельно спонсирует свое путешествие.
Фото: dailymail.co.uk 
Карта путешествия Барни Руля

Парень рассказал, что в день проходит 32 километра, ночует в палатке и самостоятельно спонсирует свое путешествие.

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Источник: korrespondent.net
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