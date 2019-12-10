Итоги 11.10: Смерть Леонова и призыв ветеранов

Умер космонавт Алексей Леонов

На 86-м году скончался Алексей Леонов − первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос. В последние годы он тяжело болел.

Корреспондент.net собрал подробности из жизни легендарного космонавта.

Президент назначил главу Одесской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Куцего на должность главы Одесской областной государственной администрации.

Новый руководитель Одесской области − предприниматель и бывший сотрудник МВД.

Суд восстановил в должности экс-председателя КСУ

Окружной админсуд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности председателя Конституционного суда.

Иск Шевчука к КСУ удовлетворили в полном объеме. Суд допустил немедленное исполнение решения в части восстановления его на должности судьи и председателя Конституционного суда.

Ветераны АТО призвали Зеленского не отводить войска на Донбассе

Ветераны АТО и ООС на Донбассе призвали президента Украины Владимира Зеленского не проводить отвод войск и выборы на неподконтрольных территориях.

Они попросили главу государства запретить введение особого статуса для Донбасса и любых других территорий, амнистию для сепаратистов, отвод войск, негосударственные военизированные формирования на территории оккупированного Донбасса, а также проведение выборов на оккупированных территориях до получения полного контроля по всей украинско-российской границе.

Экс-посол США в Украине дала показания в Конгрессе

Бывший посол США в Украине Мари Йованович пришла закрытые слушания в комитетах Конгресса по иностранным делам, разведке и надзору.

В речи перед законодателями она отвергла обвинения Юрия Луценко и Руди Джулиани, которые утверждали о ее содействии Джо Байдену и его сыну.

Также она заявила, что Госдеп с лета 2018 года находился под большим давлением из-за желания президента США Дональда Трампа убрать ее с должности.

Эрдоган заявил, что Турция не остановит операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не отступит и продолжит военную операцию Источник мира в Сирии, несмотря на призывы других стран.

Турция намерена очистить запад Евфрата от террористических организаций и обеспечить безопасность своих границ.

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Источник: korrespondent.net