На Донбассе восемь обстрелов за сутки

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в субботу, 12 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что противник использовал запрещенные Минском минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В частности, обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного, Талаковки, Славного, Новотроицкого, Новолуганского и Южного.

"Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.

С начала этих суток незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня - дважды у Водяного, вблизи Пищевика и неподалеку Новогнатовки. На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, за сутки 10 октября сепаратисты 27 раз обстреляли позиции украинских военных, один боец ВСУ погиб.

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Источник: korrespondent.net