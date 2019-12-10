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12. 10. 2019

В Черновцах пенсионер с ножом напал на гостей застолья, есть жертва

В Черновцах 70-летний мужчина во время вечеринки напал с ножом на двоих знакомых и скрылся. Один из пострадавших умер. Об этом вечером в пятницу, 11 октября, сообщает пресс-служба полиции области.

11 октября примерно в 21:00 правоохранителям поступило сообщение о конфликте в комнате одного из черновицких общежитий. По словам заявительницы, во время инцидента двое мужчин получили телесные повреждения. Один из них умер, а злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Прибывшие полицейские выяснили, что трое мужчин гостили у своей знакомой и распивали алкогольные напитки. Когда между гостями возник спор, 70-летний черновчанин схватил кухонный нож и ранил им двух других гостей в возрасте 35 и 60 лет.

Для старшего из пострадавших полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. У младшего медики обнаружили ножевые ранения груди и руки. Он доставлен в больницу для оказания помощи.

Полицейские осмотрели место преступления, опросили потерпевшего и очевидцев и установили приметы нападавшего. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Черновицкого отдела полиции уже через полчаса разыскали и задержали правонарушителя.

Проводится досудебное расследование, полицейские выясняют все обстоятельства преступления. 

Напомним, в августе в Черновцах произошла групповая поножовщина, в которой один человек погиб и несколько были ранены.

Перед этим в Черновцах средь бела дня произошла стрельба, которая началась с драки между четырьмя парнями.

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Источник: korrespondent.net
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