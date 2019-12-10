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12. 10. 2019

На Донбассе два сотрудника завода отравились токсичными веществами

На Авдеевском коксохимическом заводе в пятницу, 11 октября, отравились токсичными веществами два работника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"34-летняя оператор одного из цехов, находясь на рабочем месте, отравилась выбросами бензола и аммиака, от чего потеряла сознание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начальник смены увидел свою коллегу на полу и, пытаясь вытащить ее из места концентрации отравленных веществ, и сам отравился аммиаком и бензолом.

Пострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Авдеевской центральной больницы.

Данный инцидент трактуется как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, проводятся первоочередные следственные действия и досудебное следствие.

Ранее в Киеве школьники отравились медным купоросом, который принес один из учеников.

Напомним, в Ровенской области отравились трое коммунальщиков во время работ в канализационном коллекторе. Один из них скончался.

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Источник: korrespondent.net
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