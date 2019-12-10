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12. 10. 2019

На Японию обрушился сверхмощный тайфун

Сверхмощный тайфун Хагибис приближается к центральной части Японии. В соседних с Токио районах, десятки тысяч жителей уже остались без электричества. Об этом в субботу, 12 октября, сообщает агентство Киодо.

Отмечается, что к столице Японии тайфун приблизится в ночь с субботы на воскресенье, но он уже вызвал масштабные перебои в железнодорожном и авиационном сообщении.

Так, в городе Матида, который административно относится к столичной префектуре, без света остались более 10 тысяч домов, в префектуре Канагава – 23 тысячи. В префектуре Тиба, которая до этого пострадала от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов.

Рекомендации по эвакуации получили более 200 тысяч человек. Метеорологи сравнивают тайфун с тем, что в 1958 году унес жизни свыше 1200 человек.

Тайфун Хагибис сейчас движется со скоростью 25 километров в час. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 65 метров в секунду.

Напомним, в конце сентября в результате тайфуна Тапа в Японии пострадали 30 человек. Также сообщалось, что прохождение тайфуна Тапа привело к отмене более 900 авиарейсов в Японии и Южной Корее. Почти 500 тысяч домов под Токио остались без света из-за масштабных разрывов линий электропередач.

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Источник: korrespondent.net
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